Число нарушений в сфере ОМС в Ростовской области выросло в 1,5 раза

"В результате ужесточения контроля за целевым расходованием средств ОМС в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом возросла выявляемость финансовых нарушений в медицинских и страховых медицинских организациях. Общая сумма средств, расходуемых с нарушениями, составила около 17,6 миллиона рублей, а с учетом штрафов и пеней восстановлению подлежало 21,5 миллиона рублей", - пояснил он.