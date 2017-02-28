Число нарушений в сфере ОМС в Ростовской области выросло в 1,5 раза

"В результате ужесточения контроля за целевым расходованием средств ОМС в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом возросла выявляемость финансовых нарушений в медицинских и страховых медицинских организациях. Общая сумма средств, расходуемых с нарушениями, составила около 17,6 миллиона рублей, а с учетом штрафов и пеней восстановлению подлежало 21,5 миллиона рублей", - пояснил он.
Нарушения были выявлены в 60% проверенных медорганизаций и во всех 6 страховых медицинских компаниях области, по данным Решетникова. Восстановлено на начало 2017 года 14,6 миллиона рублей, осталось восстановить 6,9 миллона рублей.
Рост выявленных нарушений не говорит об ухудшении финансовой системы ОМС, считает Решетников. В работе контрольно-ревизионной службы фонда ужесточились требования и появились внеплановые проверки.
"Вызывает обеспокоенность множество финансовых нарушений в частных медорганизациях, число которых в системе ОМС за последние три года выросло почти в два раза, как и объемы их финансирования", - добавил он.