rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Число нарушений в сфере ОМС в Ростовской области выросло в 1,5 раза

28 февраля 2017, 17:09
Проверки в медучреждениях и страховых компаниях Ростовской области выявили нарушение расходов средств на 17,6 миллиона рублей и нарушений стало в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом, заявил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области Алексей Решетников.

"В результате ужесточения контроля за целевым расходованием средств ОМС в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом возросла выявляемость финансовых нарушений в медицинских и страховых медицинских организациях. Общая сумма средств, расходуемых с нарушениями, составила около 17,6 миллиона рублей, а с учетом штрафов и пеней восстановлению подлежало 21,5 миллиона рублей", - пояснил он.

Нарушения были выявлены в 60% проверенных медорганизаций и во всех 6 страховых медицинских компаниях области, по данным Решетникова. Восстановлено на начало 2017 года 14,6 миллиона рублей, осталось восстановить 6,9 миллона рублей.

Рост выявленных нарушений не говорит об ухудшении финансовой системы ОМС, считает Решетников. В работе контрольно-ревизионной службы фонда ужесточились требования и появились внеплановые проверки.

"Вызывает обеспокоенность множество финансовых нарушений в частных медорганизациях, число которых в системе ОМС за последние три года выросло почти в два раза, как и объемы их финансирования", - добавил он.

Материалы по теме
Сотрудницу страховой осудили под Ростовом за кражу денег компанииВсе страховые медорганизации Дона проверят в первом полугодии 2017-гоСтраховой рынок Ростовской области попал в зависимость от банковЦБ РФ лишил лицензии ростовского страховщика компанию "Максимус"
#Новости#Алина Андреева#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00