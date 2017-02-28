Мост на Стачки в Ростове отремонтируют к ноябрю

По словам Лиманова, в 2017 году на этом мосту будет полностью сниматься и перекладываться дорожное покрытие вместе с гидроизоляцией, поскольку изначально работы на участке производились некачественно и с нарушением технологий. В подобных случаях в точечном ремонте дороги нет смысла, пояснил он.