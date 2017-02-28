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Ростов опустился в российском рейтинге стоимости квадратного метра жилья

28 февраля 2017, 10:54
Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Ростове-на-Дону в январе превысила 59,1 тысячи рублей, подсчитали специалисты портала Domofond.ru.

По этому показателю столица южного региона оказалась на 23-й строчке российского рейтинга. В сравнении с рейтингом по итогам января 2016 года Ростов-на-Дону опустился на две позиции. В сотню городов с самой высокой стоимостью жилья также вошел Таганрог, который расположился на 89-й строчке рейтинга с показателем в 37,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Первое место по стоимости квадратного метра ожидаемо заняла Москва с показателем 202,2 тысячи рублей, второеХимки, где стоимость квадратного метра жилья в среднем составляет 112,3 тысячи рублей. На третьей строчке рейтинга расположился Санкт-Петербург, в котором средняя стоимость жилья составляет 110,1 тысячи рублей за "квадрат".

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