Ростов опустился в российском рейтинге стоимости квадратного метра жилья

По этому показателю столица южного региона оказалась на 23-й строчке российского рейтинга. В сравнении с рейтингом по итогам января 2016 года Ростов-на-Дону опустился на две позиции. В сотню городов с самой высокой стоимостью жилья также вошел Таганрог, который расположился на 89-й строчке рейтинга с показателем в 37,4 тысячи рублей за квадратный метр.

