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Ростовские дороги уложены на строительном мусоре

28 февраля 2017, 19:13
Многие из ростовских дорог, построенных несколько десятилетий назад, укладывались на строительный мусор, о чём стало известно во время современных ремонтов, рассказал глава дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Иван Кумбатов.

"Западный и Северный, например, строились в 60-70-е годы прошлого века, когда не было ни современных технологий, ни материалов, ни техники. В те годы основания дорог засыпались чем попало. Когда в 2016 году мы ремонтировали участок Большой Садовой от Театральной до Кировского, то обнаружили в основании кирпичный бой и прочий строительный мусор», – поделился он.

По мнению спикера, ростовским дорогам в связи с этим нужен не просто ремонт, а тотальная реконструкция. Ямочный же ремонт, в основном практикуемый сейчас, по его словам, выдерживает не более одного сезона и является нежелательной временной мерой.

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