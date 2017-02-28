Ростовские дороги уложены на строительном мусоре

"Западный и Северный, например, строились в 60-70-е годы прошлого века, когда не было ни современных технологий, ни материалов, ни техники. В те годы основания дорог засыпались чем попало. Когда в 2016 году мы ремонтировали участок Большой Садовой от Театральной до Кировского, то обнаружили в основании кирпичный бой и прочий строительный мусор», – поделился он.