На 4,3% увеличилось число погибших в ДТП в Ростовской области за год

Posted 1 марта 2017, 09:52
Published 1 марта 2017, 09:52
Modified 1 октября, 13:12
Updated 1 октября, 13:12
"За 2016 год на дорогах области погибли 705 человек, годом ранее погибших в ДТП было 676 человек", - сказано в сообщении.
Вместе с тем снизилось число раненых с 6,5 до 6 тысяч человек и количество аварий на 5,3%, с 5,2 тысяч до 4,9 тысяч ДТП.
Отмечается, что 72% всех ДТП приходится на города, и 33% от общего числа аварий в 2016 году произошли в Ростове.
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