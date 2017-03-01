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Posted 1 марта 2017, 11:51

Published 1 марта 2017, 11:51

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Полтонны нелегальной красной и черной икры обнаружила "Почта России"

1 марта 2017, 11:51
Нелегальную партию красной и черной икры обнаружили сотрудники "Почты России" при помощи рентгена, сообщила пресс-служба компании.

"Рентген-исследование 20 контейнеров, поступивших на имя одного и того же жителя Москвы из Камчатского края, показало наличие икры ценных пород рыб", - сказано в сообщении.

Предприимчивый отправитель в середине тары пометил слой запрещенной к обороту черной икры, тем самым нарушив сразу несколько статей законодательства.

Отмечается, что получателя задержали при получении посылок, по факту происшествия начали проверку.

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