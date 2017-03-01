rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовскую "дочку" компании "Фабрика овощей" признали банкротом

1 марта 2017, 18:47
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск компании "РискИнвест", которая требовала признать несостоятельным "Тепличный комбинат "Ростовский", находящийся под управлением УК "Фабрика овощей", говорится в материалах, размещенных в электронной картотеке дел.

Арбитраж ввел на предприятии процедуру наблюдения, которая продлится до 26 июля 2017 года и назначил в качестве временного управляющего Вадима Губерского.

Требования кредитора в размере 2,7 миллиона рублей были включены судом в третью очередь реестра требований.

В материалах дела сказано, что тепличный комбинат заключил два договора на поставку субстрата с компанией "Агрохим консал", однако товар не был оплачен. Общая сумма составила 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в отношении головной компании тепличного комбината – УК "Фабрика овощей" было инициировано несколько исков. Так, по требованию Внешэкономбанка компания была также признана банкротом.

р2

Материалы по теме
Тепличный комбинат "Ростовский" могут признать банкротомНа Дону планируют построить два крупных тепличных комплекса
#Новости#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00