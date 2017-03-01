Ростовскую "дочку" компании "Фабрика овощей" признали банкротом

Арбитраж ввел на предприятии процедуру наблюдения, которая продлится до 26 июля 2017 года и назначил в качестве временного управляющего Вадима Губерского.
Требования кредитора в размере 2,7 миллиона рублей были включены судом в третью очередь реестра требований.
В материалах дела сказано, что тепличный комбинат заключил два договора на поставку субстрата с компанией "Агрохим консал", однако товар не был оплачен. Общая сумма составила 2,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в отношении головной компании тепличного комбината – УК "Фабрика овощей" было инициировано несколько исков. Так, по требованию Внешэкономбанка компания была также признана банкротом.
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