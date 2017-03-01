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Posted 1 марта 2017, 07:29

Published 1 марта 2017, 07:29

Modified 1 октября, 14:34

Updated 1 октября, 14:34

В Ростовской области почти 13 тыс человек заболели ОРВИ

1 марта 2017, 07:29
В Ростовской области с 20 по 26 февраля были зарегистрировано более 12,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Получается 29,4 случая заболевания на тысячу граждан. В Ростове выявили более 4,4 тысячи случаев ОРВИ. Этот показатель ниже эпидпорога на 36,6%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вирус гриппа был определен у 22 человек. Также диагностировали 16 случаев заболеваний негриппозной этиологии.

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