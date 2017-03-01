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Posted 1 марта 2017, 06:43

Published 1 марта 2017, 06:43

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

В Таганроге изъяли 2 тыс бутылок контрафактного алкоголя

1 марта 2017, 06:43
В Ростовской области задержали жителя Таганрога, который в гаражах создал подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя, сообщает региональное УМВД РФ.

"Во время обысков было изъято почти две тысячи бутылок с продукцией. Фигурант получил доход на сумму свыше 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По факту случившегося завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет заключения.

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