Водоснабжение в Красном Сулине нормализуется до 2019 года

"Специалисты разработали "дорожную карту". Этапы работ расписаны до 2019 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас идет реконструкция и возведение двух насосных станций, будет проложено 18 километров магистральных сетей.
Кроме того, проходят работы по решению проблем плохого состояния сетей внутри города. На капремонт выделили 26,5 миллиона рублей.
Напомним, из-за маловодности уровень водохранилища снизился до критической отметки. После этого перестал работать один из водозаборов.
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