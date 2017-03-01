rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Водоснабжение в Красном Сулине нормализуется до 2019 года

1 марта 2017, 12:16
В Красном Сулине Ростовской области проводятся мероприятия по нормализации водоснабжения, эти работы завершатся в текущем году, сообщает в среду правительство региона.

"Специалисты разработали "дорожную карту". Этапы работ расписаны до 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас идет реконструкция и возведение двух насосных станций, будет проложено 18 километров магистральных сетей.

Кроме того, проходят работы по решению проблем плохого состояния сетей внутри города. На капремонт выделили 26,5 миллиона рублей.

Напомним, из-за маловодности уровень водохранилища снизился до критической отметки. После этого перестал работать один из водозаборов.

р1

#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00