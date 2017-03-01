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Posted 1 марта 2017, 13:08

Published 1 марта 2017, 13:08

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Жители Новочеркасска просят сделать городскую рощу охраняемым объектом

1 марта 2017, 13:08
Жители Новочеркасска Ростовской области написали обращение к депутатам городской Думы с просьбой присвоить статус охраняемого природного объекта роще "Красная весна", сообщил один из авторов послания в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Роща осталась единственным в городе парком, но несмотря на критическую экологическую обстановку, деревья в парке регулярно вырубают", - сказано в послании.

Отмечается, что присвоение роще статуса охраняемой поможет сохранить ее для будущих поколений.

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