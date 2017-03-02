Губернатор Ростовской области признал ужасное состояние дорог

По словам главы региона, в его адрес поступает множество жалоб от населения о состоянии дорог после окончания зимы. Он также отметил, что этой зимой температура воздуха нередко опускалась ниже нуля, что не могло не сказаться на состоянии дорог в регионе. Губернатор призвал руководителей районов и муниципалитетов моментально реагировать на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и оперативно устранять дефекты асфальтового покрытия.

