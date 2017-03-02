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Губернатор Ростовской области признал ужасное состояние дорог

2 марта 2017, 15:39
Губернатор Ростовской области обратил внимание на неудовлетворительное состояние дорог в регионе, об этом Василий Голубев написал в своем микроблоге в Twitter.

По словам главы региона, в его адрес поступает множество жалоб от населения о состоянии дорог после окончания зимы. Он также отметил, что этой зимой температура воздуха нередко опускалась ниже нуля, что не могло не сказаться на состоянии дорог в регионе. Губернатор призвал руководителей районов и муниципалитетов моментально реагировать на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и оперативно устранять дефекты асфальтового покрытия.

Как сообщалось ранее, по оценкам представителей проекта "Карта убитых дорог", до 35% автомобильных аварий в Ростовской области происходят из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна.

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