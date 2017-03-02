rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2017, 06:32

Published 2 марта 2017, 06:32

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Мужчина в тапочках пропал из больницы под Ростовом

2 марта 2017, 06:32
В поселке Гигант Ростовской области разыскивают Николая Пономарева, который в тапочках ушел из медучреждения и пропал, сообщается в соцсети "ВКонтакте" в группе "Лиза Алерт Юг".

"Мужчина ушел из больницы 27 февраля. Он нуждается в медпомощи", - говорится в сообщении.

На Пономареве были надеты штаны, свитер и тапочки. У него нормальное телосложение и русые волосы. Сейчас мужчине 44 года.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика