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Posted 2 марта 2017, 12:08

Published 2 марта 2017, 12:08

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Почти 54 млн выделили на ремонт 3 улиц в Ростове

2 марта 2017, 12:08
На реконструкцию 3 улиц в Ростове-на-Дону выделили 53,8 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

"Речь идет об улицах Каратаева, Шоссейная и участка Левобережная – Чемордачка", - указано в документах.

На ремонт каждой из указанных улиц выделили 5,6 миллиона рублей, 20,9 миллиона рублей и 27,3 миллиона рублей соответственно.

Так, при ремонте Левобережной планируется снятие существующего дорожного покрытия и укладка нового, установка бетонных боковых плит, замена канализационных люков и укладка цветной тротуарной плитки.

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