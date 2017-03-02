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Posted 2 марта 2017, 11:06

Published 2 марта 2017, 11:06

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Почти тысячу нарушений в строительстве выявили на Дону в 2016-м

2 марта 2017, 11:06
За прошлый год в Ростовской области выдали 909 предписаний об устранении нарушений при строительных работах, сообщило облправительство.

"Всего в 2016 году надзорные органы провели 2,3 тысячи проверок на объектах капитального строительства, из них почти 900 рейдов были не программными", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в прошлом году служба государственного строительного контроля по Ростовской области контролировала работы на 1.1 тысячи объектов, из которых более 400 являются жилыми домами и комплексами.

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