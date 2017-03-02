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Posted 2 марта 2017, 07:42

Published 2 марта 2017, 07:42

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

Ростовчане попросили оградить трамвайные пути на Станиславского

2 марта 2017, 07:42
Житель Ростова-на-Дону предложил оградить трамвайные пути от автотранспорта на улице Станиславского, обращение размещено в сервисе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Такие меры следует предпринять и на улице Горького. Местные жители станут чаще пользоваться общественным транспортом, который сможет быстро передвигаться по городу даже в час пик", - говорится в сообщении.

Ростовчанин уточнил, что такая концепция удачно применяется в других странах.

На момент четверга 10.30 мск петицию поддержали 23 человека. Против высказались четыре местных жителя.

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