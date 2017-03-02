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Ростовский референтный центр нашел сорняки в 319 т семян сафлора

2 марта 2017, 11:50
Ростовский референтный центр Россельхознадзора во время проведения экспертизы обнаружил карантинный объект повилку в 319 тоннах семян сафлора, эти данные разместили на сайте регионального управления Россельхознадзора.

"Кроме того, была обнаружена амброзия в 201 тонне подсолнечника и 1,3 тонны кукурузы", - говорится в сообщении.

Всего для исследований было отобрано почти 300 различных образцов.

Подобные ситуации в регионе возникают не в первый раз.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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