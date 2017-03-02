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Posted 2 марта 2017, 12:57

Published 2 марта 2017, 12:57

Modified 1 октября, 13:19

Updated 1 октября, 13:19

Ряд частей ЮВО подняли по тревоге для проверки боеготовности

2 марта 2017, 12:57
Ряд частей Южного военного округа подняли по тревоги для проверки уровня боеготовности, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Порядка 3 тысяч военнослужащих, танки, бронетранспортеры и прочая техника направились на полигоны округа для учений", - сказано в сообщении.

Уже в пути бойцы отрабатывают навыки ориентирования на незнакомой местности и поддержания техники в боевом состоянии. По прибытии на полигоны ожидаются стрельбы из всех видов оружия, включая танковую стрельбу по мишеням.

Отмечается, что особое внимание в тренировках уделят умению командиров организовать слаженную работу всех подразделений.

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