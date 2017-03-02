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Сбежавшего детдомовца под Ростовом не могут найти пять суток

2 марта 2017, 13:16
Сбежавшего 16-летнего воспитанника Тацинского интерната Ивана Кузята приютили незнакомцы в городе Белая Калитва Ростовской области, рассказала RostovGazeta директор школы Галина Иванова.

"Иван нам звонил, сказал, что с ним все хорошо, он в чистоте и в уюте в одном из домов в городе Белая Калитва. О том, кто приютил мальчика, нам неизвестно", - говорит Иванова.

Сбежавший детдомовец связался со своей девушкой, которая также является воспитанницей школы-интерната Тацинского района. Иван сказал ей, что не собирается пока возвращаться в школу, так как на свободе ему лучше.

В воскресенье из Тацинского интерната для умственно-отсталых сбежали двое друзей - Иван Кузята и Владислав Леонтьев. Леонтьева разыскали в среду днем в Белокалитвинском районе, местонахождение своего друга он не выдает. Мальчики решили сбежать из интерната, так как родители забыли их забрать домой на выходные.

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