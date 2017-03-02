Сбежавшего детдомовца под Ростовом не могут найти пять суток

"Иван нам звонил, сказал, что с ним все хорошо, он в чистоте и в уюте в одном из домов в городе Белая Калитва. О том, кто приютил мальчика, нам неизвестно", - говорит Иванова.
Сбежавший детдомовец связался со своей девушкой, которая также является воспитанницей школы-интерната Тацинского района. Иван сказал ей, что не собирается пока возвращаться в школу, так как на свободе ему лучше.
В воскресенье из Тацинского интерната для умственно-отсталых сбежали двое друзей - Иван Кузята и Владислав Леонтьев. Леонтьева разыскали в среду днем в Белокалитвинском районе, местонахождение своего друга он не выдает. Мальчики решили сбежать из интерната, так как родители забыли их забрать домой на выходные.