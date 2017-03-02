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Школу олимпийского резерва Таганрога лишили права проводить регату -2017

2 марта 2017, 14:15
Школу олимпийского резерва Таганрога Ростовской области лишили права проводить всероссийское первенство в 2017 году, сообщается на сайте федерации парусного спорта РФ.

"Школа выступала организатором регаты "Осенние паруса Таганрога", при проведении которой был выявлен ряд нарушений", - сказано в сообщении.

Так, в программу регаты были включены несколько спортсменов, которые на самом деле не принимали участия в регате, кроме того, в итоговый протокол регаты организатор занес результаты гонки, якобы проведенной в Анапе, но, как выяснилось в ходе проверки, в Краснодарском крае указанные соревнования не проводили.

Также организатора уличили в намеренной подтасовке результатов и в нарушении ведения протоколов. Отмечается, что в результате проверки права принимать участие в соревнованиях на 2 года лишили главных судью и секретаря прошлогодней регаты.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
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