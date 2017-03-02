Школу олимпийского резерва Таганрога лишили права проводить регату -2017

Так, в программу регаты были включены несколько спортсменов, которые на самом деле не принимали участия в регате, кроме того, в итоговый протокол регаты организатор занес результаты гонки, якобы проведенной в Анапе, но, как выяснилось в ходе проверки, в Краснодарском крае указанные соревнования не проводили.