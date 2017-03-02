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Posted 2 марта 2017, 12:26

Published 2 марта 2017, 12:26

Modified 1 октября, 13:23

Updated 1 октября, 13:23

В Ростове Роспотребнадзор не заинтересовался мышами в "Ленте"

2 марта 2017, 12:26
Проводить проверку в гипермаркете "Лента" в Ростове-на-Дону, где обнаружили живую мышь среди замороженных продуктов, специалисты Роспотреднадзора не будут, рассказал RostovGazeta сотрудник Роспотребнадзора по Ростовской области.

"Если в ведомство поступит заявление от граждан, мы обязаны провести проверку. А по публикациям в СМИ – нет", - отметил представитель ведомства.

В гипермаркете "Лента" покупатели сняли на видео мышь, которая обитает в лотке с замороженными продуктами.

Получить комментарий специалистов гипермаркета в настоящий момент не удалось.

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