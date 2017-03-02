В Ростовской области нет денег на снос заброшенных домов

"В муниципальных образованиях недостаточно средств для сноса ветхих домов, которые были расселены, и вывоза мусора после сноса", – рассказал он.
Несколько лет назад, по словам спикера, проблема решалась за счёт средств областного бюджета.
"На сегодняшний день эти дома стоят, и местные жители частично используют их как стройматериалы. Сами же участки превращаются в свалки", – пояснил Мирошниченко.
Местные власти вправе не только сносить заброшенные дома, но и признавать такие участки бесхозными, ставить на баланс и перепродавать. Однако это требует времени и желания со стороны местных властей, чего пока что не наблюдается, подытожил спикер.