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В Ростовской области нет денег на снос заброшенных домов

2 марта 2017, 15:12
В муниципалитетах Ростовской области оставшиеся без хозяина сельские дома ветшают и превращаются в свалки из-за отсутствия у местных властей финансовых средств на их снос, сообщил куратор проекта "Генеральная уборка – Интерактивная карта свалок" Алексей Мирошниченко.

"В муниципальных образованиях недостаточно средств для сноса ветхих домов, которые были расселены, и вывоза мусора после сноса", – рассказал он.

Несколько лет назад, по словам спикера, проблема решалась за счёт средств областного бюджета.

"На сегодняшний день эти дома стоят, и местные жители частично используют их как стройматериалы. Сами же участки превращаются в свалки", – пояснил Мирошниченко.

Местные власти вправе не только сносить заброшенные дома, но и признавать такие участки бесхозными, ставить на баланс и перепродавать. Однако это требует времени и желания со стороны местных властей, чего пока что не наблюдается, подытожил спикер.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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