Завод "Ростсельмаш" запустил серийное производство новых тракторов

Модель новой сельхозтехники была представлена на открытии форума "Интерагромаш" руководству области. Модель Versatile 2375 была разработана на предприятии Buhler Versatile Inc, которое ростовская компания приобрела 9 лет назад. В минувшем году производство тракторов было полностью перенесено из Канады в Ростов-на-Дону. Так, в минувшем году с конвейера "Россельмаша" в Ростове сошло полсотни единиц новой модели тракторов.