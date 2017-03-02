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Posted 2 марта 2017, 09:32

Published 2 марта 2017, 09:32

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Завод "Ростсельмаш" запустил серийное производство новых тракторов

2 марта 2017, 09:32
В 2017 году компания "Ростсельмаш" планирует выпустить 500 единиц новой модели трактора Versatile 2375, информирует пресс-служба предприятия.

Модель новой сельхозтехники была представлена на открытии форума "Интерагромаш" руководству области. Модель Versatile 2375 была разработана на предприятии Buhler Versatile Inc, которое ростовская компания приобрела 9 лет назад. В минувшем году производство тракторов было полностью перенесено из Канады в Ростов-на-Дону. Так, в минувшем году с конвейера "Россельмаша" в Ростове сошло полсотни единиц новой модели тракторов.

По прогнозам специалистов, модель обещает стать одной из самых востребованных на российском рынке.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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