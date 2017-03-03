Авиация МЧС Юга России готовится тушить пожары за границей

По словам Одера, за год парк авиационной техники увеличился вдвое. "В декабре прошлого года он пополнился еще тремя авиационными машинами: два вертолета Ми-8 и самолет Без-200 переданы с нашего завода имени Бериева. В этом году ожидаем еще три машины", - сказал он.