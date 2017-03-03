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Авиация МЧС Юга России готовится тушить пожары за границей

3 марта 2017, 14:19
Авиационного парка техники МЧС Юга России достаточно для того, чтобы тушить пожары в других регионах России и за рубежом, сообщил в пятницу начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"На Юге России сегодня сформировано мощное авиационное крыло. Мы имеем 15 машин - это большая авиация: и самолеты, и вертолеты разного класса. Мы готовы работать не только в России, но и за рубежом", - отметил он.

В прошлом году авиационная техника региона привлекалась для тушения лесных пожаров на Урале, в Португалии и Израиле.

По словам Одера, за год парк авиационной техники увеличился вдвое. "В декабре прошлого года он пополнился еще тремя авиационными машинами: два вертолета Ми-8 и самолет Без-200 переданы с нашего завода имени Бериева. В этом году ожидаем еще три машины", - сказал он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
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