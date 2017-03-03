Численность сотрудников предприятий Ростовской области уменьшилась на 1,8%

По сравнению с данными за 2015 год численность работников организаций в регионе сократилась на 1,8%. Для многих предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в минувшем году были характерны процессы оптимизации персонала. Так, численность работников в строительном секторе сократилась на 11,5%, в рыболовстве — на 10,4%, в финансовой сфере — на 7,5%.
Число работников предприятий по добыче полезных ископаемых снизилось на 10,1%. Обрабатывающие производства сократили 0,7% численности персонала. Компании, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и связи, сократили 3,8% сотрудников.
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