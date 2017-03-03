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Численность сотрудников предприятий Ростовской области уменьшилась на 1,8%

3 марта 2017, 11:10
В 2016 году численность работников предприятий в Ростовской области составила 1,07 миллиона человек, сообщает Ростовстат.

По сравнению с данными за 2015 год численность работников организаций в регионе сократилась на 1,8%. Для многих предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в минувшем году были характерны процессы оптимизации персонала. Так, численность работников в строительном секторе сократилась на 11,5%, в рыболовствена 10,4%, в финансовой сферена 7,5%.

Число работников предприятий по добыче полезных ископаемых снизилось на 10,1%. Обрабатывающие производства сократили 0,7% численности персонала. Компании, осуществляющие деятельность в сфере транспорта и связи, сократили 3,8% сотрудников.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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