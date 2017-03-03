Численность сотрудников предприятий Ростовской области уменьшилась на 1,8%

По сравнению с данными за 2015 год численность работников организаций в регионе сократилась на 1,8%. Для многих предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в минувшем году были характерны процессы оптимизации персонала. Так, численность работников в строительном секторе сократилась на 11,5%, в рыболовстве — на 10,4%, в финансовой сфере — на 7,5%.

