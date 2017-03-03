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Posted 3 марта 2017, 08:24

Published 3 марта 2017, 08:24

Modified 1 октября, 12:47

Updated 1 октября, 12:47

Неизвестные "разули" Mercedes на Пацаева в Ростове

3 марта 2017, 08:24
В Ростове-на-Дону на улице Пацаева неизвестные оставили без колес Mercedes, сообщает в соцсети "ВКонтакте" в одной из ростовских групп.

Это не первый подобный случай в городе. В последнее время очень часто поступают сведения о краже колес и других запчастей с машин.

Кто-то из пользователей предположил, что Mercedes новый, так как у него нет номеров. Также комментаторы удивляются, что такие преступления совершаются постоянно, но, по их мнению, никого еще не поймали.

Информация о Mercedes появилась в четверг.

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