Непищевые жидкости в Ростовской области проверят на содержание спирта

"На территории Российской Федерации были зарегистрированы факты летальных исходов от употребления спиртосодержащей непищевой продукции. Это повлекло за собой решение о проведении внеплановых рейдовых проверок всех организаций, которые реализуют такую продукцию. Проверки в нашей области стартовали в начале декабря 2016 года и продолжаются до сих пор", – уточнила она.