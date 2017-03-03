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Непищевые жидкости в Ростовской области проверят на содержание спирта

3 марта 2017, 10:53
В Ростовской области продолжают проводиться проверки, связанные с неоднократно зарегистрированными в конце прошлого года фактами гибели россиян от распития спиртосодержащих непищевых жидкостей, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Ростовской области Наталья Живая.

"На территории Российской Федерации были зарегистрированы факты летальных исходов от употребления спиртосодержащей непищевой продукции. Это повлекло за собой решение о проведении внеплановых рейдовых проверок всех организаций, которые реализуют такую продукцию. Проверки в нашей области стартовали в начале декабря 2016 года и продолжаются до сих пор", – уточнила она.

По словам спикера, согласно действующему запрету о продаже непищевых жидкостей, содержащих более 28 процентов спирта, рыночная стоимость которых ниже среднерыночной стоимости алкоголя, в Ростовской области было изъято около 500 флаконов с розовой водой и дешевыми лосьонами.

"Мы выявляли такую продукцию, как розовая вода, лосьоны после бритья и огуречные лосьоны. Последние местами стоят 20 рублей, а этилового спирта там до 70%. Согласитесь, продукция интересная для определенных категорий населения", – заявила Живая.

Также, по ее словам, перед Новым годом некоторые продавцы пытались реализовать духи с истекшим на 5 лет сроком годности.

"Другими зафиксированными нарушениями были отсутствие этикетки, ценника, а также подтверждающих качество продукции документов", – продолжила она.

По итогам более 300 внеплановых проверок в Ростовской области нарушения были выявлены только в парфюмерно-косметических средствах.

"В стеклоомывающих жидкостях и бытовой химии, на которые падали подозрения, этилового спирта не было обнаружено", – подытожила спикер.

Толчком, побудившим власти к проведению массовых проверок, послужил случай массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске. От употребления спиртосодержащей непищевой жидкости погибло более 50 человек.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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