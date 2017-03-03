Непищевые жидкости в Ростовской области проверят на содержание спирта

"На территории Российской Федерации были зарегистрированы факты летальных исходов от употребления спиртосодержащей непищевой продукции. Это повлекло за собой решение о проведении внеплановых рейдовых проверок всех организаций, которые реализуют такую продукцию. Проверки в нашей области стартовали в начале декабря 2016 года и продолжаются до сих пор", – уточнила она.
По словам спикера, согласно действующему запрету о продаже непищевых жидкостей, содержащих более 28 процентов спирта, рыночная стоимость которых ниже среднерыночной стоимости алкоголя, в Ростовской области было изъято около 500 флаконов с розовой водой и дешевыми лосьонами.
"Мы выявляли такую продукцию, как розовая вода, лосьоны после бритья и огуречные лосьоны. Последние местами стоят 20 рублей, а этилового спирта там до 70%. Согласитесь, продукция интересная для определенных категорий населения", – заявила Живая.
Также, по ее словам, перед Новым годом некоторые продавцы пытались реализовать духи с истекшим на 5 лет сроком годности.
"Другими зафиксированными нарушениями были отсутствие этикетки, ценника, а также подтверждающих качество продукции документов", – продолжила она.
По итогам более 300 внеплановых проверок в Ростовской области нарушения были выявлены только в парфюмерно-косметических средствах.
"В стеклоомывающих жидкостях и бытовой химии, на которые падали подозрения, этилового спирта не было обнаружено", – подытожила спикер.
Толчком, побудившим власти к проведению массовых проверок, послужил случай массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске. От употребления спиртосодержащей непищевой жидкости погибло более 50 человек.