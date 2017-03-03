В ростовской "Ленте" после обнаружения мыши проведут санобработку

Это далеко не первый подобный инцидент, произошедший в "Ленте" - в июне прошлого года в этом же магазине покупатели также сфотографировали мышь, бегающую по одному из прилавков. Кроме того, ростовчане жаловались в сетях на несоблюдение условий хранения бородинского хлеба в "Ленте".