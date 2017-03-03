В ростовской "Ленте" после обнаружения мыши проведут санобработку

Posted 3 марта 2017, 10:55
Published 3 марта 2017, 10:55
Modified 1 октября, 13:23
Updated 1 октября, 13:23
"По обращению граждан в гипермаркете "Лента", который находится по улице Доватора, из-за обнаружения живой мыши проведут санитарную обработку", - сказал сотрудник гипермаркета.
В четверг на YouTube появилась видеозапись, сделанная в "Ленте", где отчетливо видна мышь, которая бегает среди замороженных хинкали в морозильной камере.
Это далеко не первый подобный инцидент, произошедший в "Ленте" - в июне прошлого года в этом же магазине покупатели также сфотографировали мышь, бегающую по одному из прилавков. Кроме того, ростовчане жаловались в сетях на несоблюдение условий хранения бородинского хлеба в "Ленте".
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]