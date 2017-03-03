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Posted 3 марта 2017, 10:55

Published 3 марта 2017, 10:55

Modified 1 октября, 13:23

Updated 1 октября, 13:23

В ростовской "Ленте" после обнаружения мыши проведут санобработку

3 марта 2017, 10:55
В гипермаркете "Лента" в Ростове-на-Дону обещали провести санитарную обработку после обнаружения мыши в корзине с замороженными продуктами, прокомментировал RostovGazeta представитель магазина.

"По обращению граждан в гипермаркете "Лента", который находится по улице Доватора, из-за обнаружения живой мыши проведут санитарную обработку", - сказал сотрудник гипермаркета.

В четверг на YouTube появилась видеозапись, сделанная в "Ленте", где отчетливо видна мышь, которая бегает среди замороженных хинкали в морозильной камере.

Это далеко не первый подобный инцидент, произошедший в "Ленте" - в июне прошлого года в этом же магазине покупатели также сфотографировали мышь, бегающую по одному из прилавков. Кроме того, ростовчане жаловались в сетях на несоблюдение условий хранения бородинского хлеба в "Ленте".

#Политика#Новости
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