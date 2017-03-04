Курс выживания накануне 8 марта

Для этого я опросил 67 женщин в возрасте от 19 до 59 лет. Кто-то из них живет в небольших районных центрах нашей области, кто-то в Ростове, кто-то в Москве, а кто-то (судя по фотографиям в социальных сетях) последние годы живет в Лондоне. Одни их них еще учатся в вузах, а другие уже давно и успешно руководят крупными кампаниями. Среди них есть блондинки, брюнетки, шатенки, высокие и миниатюрные. Одни из них любят котиков и вкусняшки, другие бегают марафоны и катаются на горных лыжах. А в некоторых перемешано все вышеперечисленное.