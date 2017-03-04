Курс выживания накануне 8 марта

И это минное поле – подарки. Один неудачный подарок и твоя жизнь идет под откос.
При этом давать советы по поводу идеального подарка абсолютно бессмысленно, потому что для каждой женщины он так же уникален и индивидуален, как и она сама. Поэтому единственное, чем я могу помочь мужикам – это составить небольшой список подарков, которые они никогда не должны дарить женщинам на 8 марта (да и на другие праздники, юбилеи и просто памятные даты).
Для этого я опросил 67 женщин в возрасте от 19 до 59 лет. Кто-то из них живет в небольших районных центрах нашей области, кто-то в Ростове, кто-то в Москве, а кто-то (судя по фотографиям в социальных сетях) последние годы живет в Лондоне. Одни их них еще учатся в вузах, а другие уже давно и успешно руководят крупными кампаниями. Среди них есть блондинки, брюнетки, шатенки, высокие и миниатюрные. Одни из них любят котиков и вкусняшки, другие бегают марафоны и катаются на горных лыжах. А в некоторых перемешано все вышеперечисленное.
Благодаря им мне удалось составить рейтинг не просто неправильных, а вообще запрещенных подарков. И если они читают этот текст, то пользуясь случаем, хочу сказать им: "Барышни, спасибо вам от всех нас, мужиков, за честные ответы!".
Итак, на первом месте в рейтинге запрещенных подарков бытовая техника, кухонные принадлежности, посуда и вообще все, что напоминает женщине, что она хозяйка (и тем более, что она плохая хозяйка). Как полувшутку, полувсерьез написала одна из участниц опроса, "кто ко мне на праздник со сковородкой придет, тот у меня сковородкой и получит".
На втором месте всевозможные косметические наборы (шампунь + гель для тела + гель для волос и т.д.) в стандартных упаковках, которые накануне 8 марта массово предлагают все наши супермаркеты. То есть "ни в коем случае это не должен быть подарок на "отвяжись".
Ни в коем случае нельзя дарить косметику, потому что "мужчины не попадают в ту самую, которая подходит девушке".
"Ненужные" подарки - всевозможные фигурки-безделушки тоже дарить нельзя. Особо впечатлительные женщины могут увидеть в этом знак, что "она для вас тоже просто ненужная безделушка".
Запрещены любые подарки, "намекающие на возраст", например, сыворотка для омоложения кожи или шампунь против выпадения волос. И тем более, намекающие на проблемы с фигурой, например, средство от целлюлита.
Как ни странно, многие женщины к "запрещенным подаркам" отнесли абонементы в тренажерные и фитнес-залы, сертификаты в различные салоны красоты. По их мнению, это также намек на то, что у них проблемы с лицом, волосами или фигурой.
Запрещены одинаковые, обезличенные подарки, ведь это действительно "жалкое зрелище, когда мужчина покупает десяток одинаковых подарочных наборов и с уставшим видом разносит их по знакомым барышням". И уж тем более – подарки, ранее предназначавшиеся другим женщинам (даже не пытайтесь так поступать, женщины это моментально чувствуют).
Среди запрещенных подарков также алкоголь, потому что: а) женщины не мужчины, б) они хоть и любят порой выпить, но не надо им об этом напоминать, в) некоторые особо подозрительные могут воспринять это как попытку их напоить и затем воспользоваться их беспомощным состоянием.
Не стоит также приурочивать к 8 марта покупку "общесемейных" вещей, например, новых телевизоров или компьютеров, "дарить нужно то, что нужно самой женщине, а не семье, дому".
Нельзя дарить деньги. Даже большие суммы денег. Даже в красивых конвертиках. Во-первых, этим вы даже не просто намекаете женщине, что она material girl, вы это говорите ей открытым текстом и прямо в лицо. А во вторых, тем самым расписываетесь в полном отсутствии не только своей фантазии, но и минимального знания о том, что она на самом деле любит.
Нельзя дарить дешевые аналоги парфюмов ("лучше маленький флакон настоящих духов, чем большой - их подделки из перехода"), известных брендов и вообще любые аналоги/копии/подделки. В этих случаях женщины легко решат, что ваши чувства к ним – тоже подделка.
Женщинам также нельзя дарить плейстейшн и другие игровые приставки (в отличие от мужчин, женщины не играют в "танчики"), спиннинги, надувные лодки и другие замечательные вещи, о которых вы сами давно уже мечтаете.
И конечно же, женщинам на 8 марта нельзя дарить носки и крем для бритья (даже если именно их вы получили на 23 февраля). В наших отношениях с женщинами не должно быть места для мести. Даже для маленькой. Даже если очень хочется.
Главное, не забудьте про цветы. "Цветы все спасут!".