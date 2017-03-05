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Posted 5 марта 2017, 08:44

Published 5 марта 2017, 08:44

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

В Ростове в 2017 г на закупку автобусов потратят 400 млн руб

5 марта 2017, 08:44
В Ростове-на-Дону в текущем году на покупку автобусов планируется потратить более 396 миллионов рублей, сообщает горадминистрация.

"В следующем году на эти цели выделят свыше 419 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет закуплено 150 дизельных автобусов и 50 автобусов на газомоторном топливе.

Кроме того, будет куплено 30 троллейбусов. К ЧМ по футболу в 2018 году планируется купить 14 трамвайных вагонов за 461,2 миллиона рублей.

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