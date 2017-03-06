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На проведение осенней регаты 2017 в Таганроге нет претендентов

6 марта 2017, 17:34
Претендентов на организацию соревнований по парусному спорту "Осенние паруса-2017" в городе Таганроге Ростовской области вместо местной школы олимпийского резерва нет, сообщила RostovGazeta директор спортивной школы Ольга Тищенко.

Ранее Федерация парусного спорта предложила исключить школу из организаторов состязаний в этом году. По мнению представителей Федерации, школа Таганрога нарушила регламенты проведения прошлогодних
соревнований: включила фиктивных спортсменов, без ведома участников перенесла некоторые туры в Анапу и не провела их, давила на судей.

"Других претендентов, кроме нас, нет", — отметила Тищенко.

По ее словам, обвинение в адрес школы необоснованно. "Мы не вмешивались в судейскую коллегию. Более того, ни главный судья, ни главный секретарь не имели отношения к нашей школе. Мы нанимали их, проплачивали проживание, они получали зарплату", — сказала она.

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