На проведение осенней регаты 2017 в Таганроге нет претендентов

Ранее Федерация парусного спорта предложила исключить школу из организаторов состязаний в этом году. По мнению представителей Федерации, школа Таганрога нарушила регламенты проведения прошлогодних
соревнований: включила фиктивных спортсменов, без ведома участников перенесла некоторые туры в Анапу и не провела их, давила на судей.
"Других претендентов, кроме нас, нет", — отметила Тищенко.
По ее словам, обвинение в адрес школы необоснованно. "Мы не вмешивались в судейскую коллегию. Более того, ни главный судья, ни главный секретарь не имели отношения к нашей школе. Мы нанимали их, проплачивали проживание, они получали зарплату", — сказала она.