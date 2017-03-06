На проведение осенней регаты 2017 в Таганроге нет претендентов

По ее словам, обвинение в адрес школы необоснованно. "Мы не вмешивались в судейскую коллегию. Более того, ни главный судья, ни главный секретарь не имели отношения к нашей школе. Мы нанимали их, проплачивали проживание, они получали зарплату", — сказала она.