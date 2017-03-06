Организаторы регаты в Таганроге лишились всероссийских состязаний

Весенние соревнования в Таганроге с этого года разделят по классам яхт: одни, всероссийские, проведут в Севастополе, другие — межрегиональные — в Ростовской области. "Вы представляете, сколько стоит перевезти автобус со всеми конструкциями через паром? Этих статей в бюджетных деньгах школы нет. Выстоять в очередях на пароме очень тяжело. Это накладно для субъектов. Сложно и дорого. Не знаю, как мы поедем, тренеры сопротивляются", — говорит Тищенко.



Соревнования пройдут с 28 апреля по 3 мая.