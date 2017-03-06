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Организаторы регаты в Таганроге лишились всероссийских состязаний

6 марта 2017, 18:40
Статус соревнований по парусному спорту "Осенние паруса 2017" в Ростовской области в этом году понизили до межрегионального, сообщила RostovGazeta директор спортивной школы олимпийского резерва №3 города Таганрога Ольга Тищенко.

Соревнования проводят дважды в год весной и осенью. Ранее из-за ряда нарушений в проведении осенней регаты под Ростовом Всероссийская федерация парусного спорта предложила отказать Таганрогу в проведении соревнований в 2017 году.

"Они сейчас межрегиональные из-за того, что в том году участвовало меньше субъектов", — отметила она.

Весенние соревнования в Таганроге с этого года разделят по классам яхт: одни, всероссийские, проведут в Севастополе, другие — межрегиональные — в Ростовской области. "Вы представляете, сколько стоит перевезти автобус со всеми конструкциями через паром? Этих статей в бюджетных деньгах школы нет. Выстоять в очередях на пароме очень тяжело. Это накладно для субъектов. Сложно и дорого. Не знаю, как мы поедем, тренеры сопротивляются", — говорит Тищенко.

Соревнования пройдут с 28 апреля по 3 мая.

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