Работники стеклозавода "Актис" в Новочеркасске потребовали выплаты зарплат

Как сообщалось ранее, около полугода назад Арбитражным судом Ростовской области предприятие было признано несостоятельным и в отношении него была инициирована процедура наблюдения. В настоящее время в электронной картотеке дел арбитража находится множество гражданских исков в отношении стекольного завода.