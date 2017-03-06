Ростовские пенсионеры верят армии и церкви, но не доверяют полиции и судам

"О своем доверии к президенту сообщили 82,3% опрошенных. На втором месте – российская армия, которая вызывает доверие у 73,7% пожилых людей. Кроме того, ровно половина пенсионеров доверяет церкви", – подчеркнул спикер.
Наименьшее доверие у населения старшего возраста вызывают такие общественные институты, как суды, полиция, органы местного самоуправления и СМИ – за каждый из них проголосовало около 10% респондентов.
В средней степени люди доверяют правительству России, губернатору Ростовской области, политическим партиям, общественным организациям и государственной думе – за каждый из этих институтов проголосовало около трети опрошенных.
В проведенном социологическом опросе приняли участие 2 тысячи человек из пяти населенных пунктов Ростовской области, в том числе 800 ростовчан и 1200 сельских жителей.