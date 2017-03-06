rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовские пенсионеры верят армии и церкви, но не доверяют полиции и судам

6 марта 2017, 11:26
По результатам проведенного социологического опроса, пенсионеры в Ростовской области из всех государственных институтов наиболее доверяют президенту, армии и церкви, сообщил директор института социологии и регионоведения ЮФУ Антон Сериков.

"О своем доверии к президенту сообщили 82,3% опрошенных. На втором месте – российская армия, которая вызывает доверие у 73,7% пожилых людей. Кроме того, ровно половина пенсионеров доверяет церкви", – подчеркнул спикер.

Наименьшее доверие у населения старшего возраста вызывают такие общественные институты, как суды, полиция, органы местного самоуправления и СМИ – за каждый из них проголосовало около 10% респондентов.

В средней степени люди доверяют правительству России, губернатору Ростовской области, политическим партиям, общественным организациям и государственной думе – за каждый из этих институтов проголосовало около трети опрошенных.

В проведенном социологическом опросе приняли участие 2 тысячи человек из пяти населенных пунктов Ростовской области, в том числе 800 ростовчан и 1200 сельских жителей.

Материалы по теме
Систему оплаты ЖКХ в терминалах предлагают упростить для пенсионеровПенсионеров в Ростовской области привлекут к общественному трудуРостовские пенсионеры остались без питьевой воды
#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00