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Posted 6 марта 2017, 09:10

Published 6 марта 2017, 09:10

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

У Apple не получится запустить продажи iPhone 8 осенью

6 марта 2017, 09:10
Компания Apple не сможет начать продажу смартфонов iPhone 8 осенью этого года, сообщает портал "Актуальные новости".

"Организация не успеет запустить продажи к осени. Выпуск смартфонов начнется в сентябре", - говорится в сообщении.

Ранее появились сведения, что новый iPhone получит безрамочный дисплей. Также в нем будет отсутствовать кнопка Home.

Причины задержки продаж не раскрываются.

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