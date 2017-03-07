Суд Ростова рассмотрит дело главы террористической группы из Махачкалы

"Подсудимый весной 2013 года вступил в "Партию исламского освобождения" (организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ). Будучи одним из организаторов партии, он идеологически обрабатывал весной 2015 года обучаемых. Зимой 2016 года он стал этой партией руководить", - пояснил сотрудник суда.