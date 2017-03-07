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Суд Ростова рассмотрит дело главы террористической группы из Махачкалы

7 марта 2017, 13:30
Дело главы махачкалинской террористической группировки Мурада Валиева рассмотрят в Ростове 10 марта, рассказала RostovGazeta пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Эмилия Хмара.

"Подсудимый весной 2013 года вступил в "Партию исламского освобождения" (организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ). Будучи одним из организаторов партии, он идеологически обрабатывал весной 2015 года обучаемых. Зимой 2016 года он стал этой партией руководить", - пояснил сотрудник суда.

Помимо этого, подсудимый заявлял о необходимости насильственного захвата или удержания власти в нарушение конституции РФ.

Валиева задержали 2 марта 2016 года, он признал свою вину. Родом он из Махачкалы, и ему 28 лет.

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#Новости#Алина Андреева#Происшествия
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