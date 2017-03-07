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Posted 7 марта 2017, 08:44

Published 7 марта 2017, 08:44

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

В среднем на 3% подорожает электроэнергия в Ростовской области с июля

7 марта 2017, 08:44
В среднем на 3% увеличится стоимость электроэнергии для потребителей Ростовской области с 1 июля текущего года, сообщило облправительство.

"В пределах социальной нормы подорожание составит 3,3%, стоимость 1 киловатт часа сверх социальной нормы увеличится на 2,7%", - следует из сообщении.

После подорожания 1 киловатт час электроэнергии в пределах нормы будет стоить 3,72 рубля, сверх нормы 5,19 рублей.

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