Пешеходов-нарушителей будет отлавливать ГИБДД в Ростовской области

"Мероприятие необходимо для предотвращения ДТП с участием пешеходов", - говорится в сообщении.
Полицейские призвали пешеходов не выходить на проезжую часть из-за припаркованных авто и не перебегать дорогу перед машинами.
Кроме того, пешеходам напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток.
Ранее появились сведения, что за месяц было составлено более 5,3 тысячи административных материалов в отношении пешеходов за нарушения.
За отсутствие светоотражающих элементов наказали 312 пешеходов.
р1