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Пешеходов-нарушителей будет отлавливать ГИБДД в Ростовской области

8 марта 2017, 11:44
В Ростовской области до 19 марта будет проходить профилактическое мероприятие "Пешеход", сообщает региональное УМВД РФ.

"Мероприятие необходимо для предотвращения ДТП с участием пешеходов", - говорится в сообщении.

Полицейские призвали пешеходов не выходить на проезжую часть из-за припаркованных авто и не перебегать дорогу перед машинами.

Кроме того, пешеходам напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов в темное время суток.

Ранее появились сведения, что за месяц было составлено более 5,3 тысячи административных материалов в отношении пешеходов за нарушения.

За отсутствие светоотражающих элементов наказали 312 пешеходов.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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