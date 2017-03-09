Бензин в Ростове за год подорожал более чем на 7%

По сравнению с данными годичной давности бензин АИ-92 подорожал на 7,4%. Выросли цены и на другие виды топлива. Так, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 7,2% до 39,99 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила, по последним данным, 36,23 рубля за литр, что на 5,6% выше, чем год назад.