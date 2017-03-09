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Бензин в Ростове за год подорожал более чем на 7%

9 марта 2017, 15:55
На конец февраля средняя стоимость бензина самой популярной марки АИ-92 в Ростове-на-Дону составила 36,63 рубля за литр, говорится в отчете Ростовстата.

По сравнению с данными годичной давности бензин АИ-92 подорожал на 7,4%. Выросли цены и на другие виды топлива. Так, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 7,2% до 39,99 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива составила, по последним данным, 36,23 рубля за литр, что на 5,6% выше, чем год назад.

В общем по ЮФО Ростов-на-Дону оказался в числе столиц регионов с самыми низкими ценами на топливо. Например, на автозаправочных станциях южной столицы водители могут купить самое дешевое дизельное топливо в ЮФО.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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