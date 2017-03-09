ФК "Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Во втором тайме "Ростов" показал отличную игру и провел несколько атак. Одна из них оказалась удачной. На 54-й минуте Тимофей Калачев пробил из центральной части поля. Александр Бухаров подхватил мяч и выстрелил мимо вратаря "Манчестер Юнайтед".