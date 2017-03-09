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ФК "Ростов" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" - 1:1

9 марта 2017, 23:24
В четверг футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью в матче с "Манчестер Юнайтед" - 1:1.

В первой половине игры опасных моментов практически не было. Однако на 18-й минуте травму получил игрок "Ростова" Владимир Гранат и покинул поле. Ему на замену вышел Денис Терентьев.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" показывали агрессивную игру. Желтую карточку получил Генрих Мхитарян. Однако ему удалось забить первый гол на 36-й минуте. До перерыва ростовчане не смогли отыграться.

Во втором тайме "Ростов" показал отличную игру и провел несколько атак. Одна из них оказалась удачной. На 54-й минуте Тимофей Калачев пробил из центральной части поля. Александр Бухаров подхватил мяч и выстрелил мимо вратаря "Манчестер Юнайтед".

Далее "Ростов" попытался еще несколько раз забить, но счет так и не изменился.

Игра прошла в четверг в рамках Лиги Европы. Ответный матч состоится в Англии. Игра в Ростове вызвала большой ажиотаж. Билеты на нее раскупили уже 6 марта.

При этом букмекерские конторы ставили на победу "Манчестер Юнайтед".

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