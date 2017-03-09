Олимпийский призер из Волгодонска вошла в список самых популярных женщин РФ

За период с марта 2016 года по март 2017 года в прессе появилось свыше 29,6 тысячи публикаций, в которых упоминалось имя Юлии Ефимовой. Благодаря этому показателю пловчиха оказалась на 17-й строчке рейтинга и третьей среди спортсменок, также вошедших в этот список (после Марии Шараповой и Елены Исинбаевой).
Первое место в рейтинге заняла представитель Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова, второй оказалась заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Замкнула тройку лидеров председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Напомним, что Юлия Ефимова является четырехкратной чемпионкой мира по плаванию и трехкратным призером Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На минувшей неделе спортсменка завоевала три золотых медали на Открытом чемпионате Нового Южного Уэльса в Австралии.
р2