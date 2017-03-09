Олимпийский призер из Волгодонска вошла в список самых популярных женщин РФ

За период с марта 2016 года по март 2017 года в прессе появилось свыше 29,6 тысячи публикаций, в которых упоминалось имя Юлии Ефимовой. Благодаря этому показателю пловчиха оказалась на 17-й строчке рейтинга и третьей среди спортсменок, также вошедших в этот список (после Марии Шараповой и Елены Исинбаевой).