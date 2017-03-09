Причиной половины младенческих смертей на Дону стало самолечение

В 2016 году в Ростовской области было зафиксировано 43 случая гибели детей до 1 года, из них более 20 случаев из-за того, что родители вызвали врача со значительным запозданием, сообщила начальник отдела охраны здоровья детей и женщин министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Выгонская.