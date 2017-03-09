Причиной половины младенческих смертей на Дону стало самолечение

"Порядка 20 случаев в прошлом году – когда дети заболели, и родители понадеялись на себя. Врача вызывают слишком поздно – на том этапе болезни, когда ребенку помочь уже нельзя", – пояснила она.
По словам спикера, сейчас существует определенный уровень недоверия к врачам. Поэтому молодая мама должна найти доктора, которому она будет доверять.
"С чем еще обращаются за помощью? Чаще всего дети получают ожоги, опрокидывая на себя кипяток, или переломы костей, падая с пеленальных столов, кроватей, диванов", – добавила спикер.
Кроме того, по словам Выгонской, в последние 2-3 года появились случаи утопления.
"В 2016 году захлебнулись трое: новорожденный, двухмесячный и девятимесячный ребенок. В 2017 году зафиксировано уже 2 таких случая", – уточнила она.
Со слов спикера, главная причина подобных происшествий состоит в беспечности молодых мам из вполне благополучных семей. Женщины легко отвлекаются на сигнал телефона, звонок в дверь, оставляя ребенка в потенциально опасной ситуации без присмотра, заметила Выгонская.
"Я считаю, что в данном случае возможно и уголовное преследование, потому что подобное поведение можно расценить как оставление ребенка в опасности", – подытожила она.