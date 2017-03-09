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Причиной половины младенческих смертей на Дону стало самолечение

9 марта 2017, 15:37
В 2016 году в Ростовской области было зафиксировано 43 случая гибели детей до 1 года, из них более 20 случаев из-за того, что родители вызвали врача со значительным запозданием, сообщила начальник отдела охраны здоровья детей и женщин министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Выгонская.

"Порядка 20 случаев в прошлом году – когда дети заболели, и родители понадеялись на себя. Врача вызывают слишком поздно – на том этапе болезни, когда ребенку помочь уже нельзя", – пояснила она.

По словам спикера, сейчас существует определенный уровень недоверия к врачам. Поэтому молодая мама должна найти доктора, которому она будет доверять.

"С чем еще обращаются за помощью? Чаще всего дети получают ожоги, опрокидывая на себя кипяток, или переломы костей, падая с пеленальных столов, кроватей, диванов", – добавила спикер.

Кроме того, по словам Выгонской, в последние 2-3 года появились случаи утопления.

"В 2016 году захлебнулись трое: новорожденный, двухмесячный и девятимесячный ребенок. В 2017 году зафиксировано уже 2 таких случая", – уточнила она.

Со слов спикера, главная причина подобных происшествий состоит в беспечности молодых мам из вполне благополучных семей. Женщины легко отвлекаются на сигнал телефона, звонок в дверь, оставляя ребенка в потенциально опасной ситуации без присмотра, заметила Выгонская.

"Я считаю, что в данном случае возможно и уголовное преследование, потому что подобное поведение можно расценить как оставление ребенка в опасности", – подытожила она.

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