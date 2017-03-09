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Продажи смартфонов в ЮФО и СКФО выросли на 6% в 2016 году

9 марта 2017, 13:22
По итогам 2016 года продажи смартфонов в регионах Юга России выросли на 6% по сравнению с 2015 годом, говорится в пресс-релизе ритейлера "Связной".

Так, во всех южных магазинах, по подсчетам ритейлера, было реализовано порядка 3,3 миллиона смартфонов. В денежном выражении этот сегмент рынка электроники на Юге России вырос на 30% до 40 миллиардов рублей. Увеличилась и средняя стоимость каждого проданного смартфонана 23%. средняя цена смартфона, реализованного в южных регионах РФ, составила 12,2 тысячи рублей.

"Поскольку смартфон все чаще становится главным гаджетом для населения станы, многие пользователи отказываются от покупки других устройствпланшетов, электронных книг, фотоаппаратов, навигаторов, плееров в пользу "умного телефона", который может выполнять все эти функции", - говорится в пресс-релизе компании.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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