Продажи смартфонов в ЮФО и СКФО выросли на 6% в 2016 году

Так, во всех южных магазинах, по подсчетам ритейлера, было реализовано порядка 3,3 миллиона смартфонов. В денежном выражении этот сегмент рынка электроники на Юге России вырос на 30% до 40 миллиардов рублей. Увеличилась и средняя стоимость каждого проданного смартфона — на 23%. средняя цена смартфона, реализованного в южных регионах РФ, составила 12,2 тысячи рублей.