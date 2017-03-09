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Posted 9 марта 2017, 09:51

Published 9 марта 2017, 09:51

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Рабочие 31% компаний Ростовской области получают зарплату не выше МРОТ

9 марта 2017, 09:51
На 31,7% организаций Ростовской области сотрудники получают заработную плату не выше минимального размера оплаты труда, следует из сообщения облправительства.

"Зарплату в 7,5 тысяч рублей, что соответствует федеральному уровню МРОТ, выплачивают на 4,6 тысячи действующих организациях области", - сказано в сообщении.

Кроме того, на 32,6% компаний сотрудники получают зарплату от 7,5 до 11,6 тысячи рублей, рабочие остальных предприятий получают выше 11,6 тысячи рублей.

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#Экономика#Новости
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