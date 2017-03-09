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Posted 9 марта 2017, 10:28

Published 9 марта 2017, 10:28

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

СК не знает о групповом изнасиловании мужчины в Ростове

9 марта 2017, 10:28
Следственный комитет опровергает появившуюся в региональных СМИ информацию о групповом изнасиловании мужчины в Ростове-на-Дону, рассказала RostovGazeta старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Галина Гагалаева.

Местные издания сообщили о том, что на улице Обуховской произошло групповое изнасилование 30-летнего ростовчанина. На мужчину напали трое его знакомых, которые ранее были судимы, и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Всех подозреваемых, по версии журналистов, уже задержали.

"На текущей неделе подобного происшествия в Ростове-на-Дону зафиксировано не было", - прокомментировала Гагалаева.

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