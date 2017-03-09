СК не знает о групповом изнасиловании мужчины в Ростове

Местные издания сообщили о том, что на улице Обуховской произошло групповое изнасилование 30-летнего ростовчанина. На мужчину напали трое его знакомых, которые ранее были судимы, и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Всех подозреваемых, по версии журналистов, уже задержали.