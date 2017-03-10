Модель Лопырева провела обещанную экскурсию для англичан по Ростову

Из ресторана Лопырева вместе с британскими гостями отправилась на строящийся стадион "Ростов-Арена". Спортивный объект очень впечатлил журналистов, несмотря на то, что вместо трибун они пока смогли увидеть только бетон. После этого иностранцы в сопровождении знаменитой блондинки отправились в волонтерский центр, который находится на территории ДГТУ.