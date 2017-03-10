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Модель Лопырева провела обещанную экскурсию для англичан по Ростову

10 марта 2017, 11:56
Известная уроженка Ростова-на-Дону Виктория Лопырева провела обещанную экскурсию по южной столице для журналистов из Великобритании, которые приехали на матч 1/8 финала Лиги Европы между "Ростовом" и "Манчестер Юнайтед", сообщается в официальной группе в соцсети "ВКонтакте" футбольного клуба.

Для начала Виктория накормила иностранных гостей ланчем и угостила их водкой, которую назвала "водой из реки Дон". Журналисты от угощения не отказались.

Из ресторана Лопырева вместе с британскими гостями отправилась на строящийся стадион "Ростов-Арена". Спортивный объект очень впечатлил журналистов, несмотря на то, что вместо трибун они пока смогли увидеть только бетон. После этого иностранцы в сопровождении знаменитой блондинки отправились в волонтерский центр, который находится на территории ДГТУ.

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