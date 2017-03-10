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На Дону забраковали по микробиологическим показателям 15% проверенной рыбы

10 марта 2017, 13:20
Роспотребнадзор в Ростовской области в 2016 году проверил исследовано около 1,5 тысячи проб продукции из водных биоресурсов, говорится в сообщении ведомства.

Порядка 15% проверенной рыбы не соответствовали микробиологическим показателям, по физико-химическим показателям - 6,1% проверенной продукции. Более четверти взятых проб не прошли проверку по содержанию глазури. При этом самыми частыми нарушениями при производстве, хранении и реализации рыбы стали несоблюдение температурного режима, сроков годности продукции. Также работники таких организаций не проходили медицинский осмотр в срок и не предоставляли потребителю всю необходимую информацию.

В общей сложности на территории Ростовской области в минувшем году было проверено 76 ритейлеров, 86 предприятий общественного питания, 7 производств рыбной продукции. Нарушители выплатили штрафы на сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

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