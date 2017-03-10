На Дону забраковали по микробиологическим показателям 15% проверенной рыбы

Порядка 15% проверенной рыбы не соответствовали микробиологическим показателям, по физико-химическим показателям - 6,1% проверенной продукции. Более четверти взятых проб не прошли проверку по содержанию глазури. При этом самыми частыми нарушениями при производстве, хранении и реализации рыбы стали несоблюдение температурного режима, сроков годности продукции. Также работники таких организаций не проходили медицинский осмотр в срок и не предоставляли потребителю всю необходимую информацию.