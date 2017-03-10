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Свыше 80 дорог отремонтируют в 2017 г году в Ростове

10 марта 2017, 16:39
В Ростове-на-Дону в 2017 году планируется провести ремонт более 80 дорог, сообщает в пятницу горадминистрация.

"В этом году мероприятия по устранению повреждений провели на 800 дорогах. Специалисты охватили площадь свыше 20 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия прошли на улицах Фурмановская, Раздорская, Сладкова, Быковского, Малиновского, Доватора.

По мнению властей, одна из самых острых проблем - это несоблюдение межремонтных сроков.

Также планируется провести процедуры определения подрядчиков на выполнение работ по ликвидации деформаций.

При этом местные жители очень часто жалуются на состояние дорог. Ранее была открыта "горячая линия", на которую можно обратиться и рассказать о ямах на дорогах в регионе.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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