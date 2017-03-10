Таганрог останется без мусорного полигона в 2018 году

"У нас есть 2 взлетно-посадочных полосы, вокруг них защитная зона 30 км, где свалки располагать запрещено. Существующий полигон и без того попадает в этот радиус. В Синявке, конечно, не самый ближний, но самый соответствующий участок, где свалку можно сделать", – сообщил он.