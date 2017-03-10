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Таганрог останется без мусорного полигона в 2018 году

10 марта 2017, 13:50
В районе 30 километров вокруг Таганрога нет земель, которые бы соответствовали требованиям для открытия нового мусорного полигона взамен имеющегося, рассказал заместитель главы администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Алексей Махов.

"У нас есть 2 взлетно-посадочных полосы, вокруг них защитная зона 30 км, где свалки располагать запрещено. Существующий полигон и без того попадает в этот радиус. В Синявке, конечно, не самый ближний, но самый соответствующий участок, где свалку можно сделать", – сообщил он.

Согласно областной программе создания межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), для Таганрога и Неклиновского района планируется выделить территорию под мусорный полигон в районе Синявского поселения. Однако сроки по МЭОК несколько раз переносились в связи с невыделением земли – общественность поселения возражает против организации свалки поблизости. Проблемы с выделением земли планируется решить к 2018 году, заключил Махов.

"Как только выделят землю – мы свалку закрываем и передаем региональному оператору все операции по перевозке, утилизации и захоронению мусора", – пояснил он.

В настоящее время в Таганроге действует один мусорный полигон №36 по Николаевскому шоссе. Другой участок №36/1 был закрыт по решению суда в 2016 году.

По словам экспертов, имеющаяся свалка уже более 10 лет не соответствует санитарным нормам. Кроме того, на полигоне постоянно происходят возгорания преимущественно внутреннего химического характера, связанные с его перегруженностью.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Общество
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