Таганрог останется без мусорного полигона в 2018 году

"У нас есть 2 взлетно-посадочных полосы, вокруг них защитная зона 30 км, где свалки располагать запрещено. Существующий полигон и без того попадает в этот радиус. В Синявке, конечно, не самый ближний, но самый соответствующий участок, где свалку можно сделать", – сообщил он.
Согласно областной программе создания межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК), для Таганрога и Неклиновского района планируется выделить территорию под мусорный полигон в районе Синявского поселения. Однако сроки по МЭОК несколько раз переносились в связи с невыделением земли – общественность поселения возражает против организации свалки поблизости. Проблемы с выделением земли планируется решить к 2018 году, заключил Махов.
"Как только выделят землю – мы свалку закрываем и передаем региональному оператору все операции по перевозке, утилизации и захоронению мусора", – пояснил он.
В настоящее время в Таганроге действует один мусорный полигон №36 по Николаевскому шоссе. Другой участок №36/1 был закрыт по решению суда в 2016 году.
По словам экспертов, имеющаяся свалка уже более 10 лет не соответствует санитарным нормам. Кроме того, на полигоне постоянно происходят возгорания преимущественно внутреннего химического характера, связанные с его перегруженностью.