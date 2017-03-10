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Тренер "Ростова" надеется на чудо в ответном матче с "Манчестером"

10 марта 2017, 02:14
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Иван Данильянц надеется совершить чудо в ответном матче с "Манчестер Юнайтед" 16 марта, сообщил на пресс-конференции после игры в четверг сам тренер.

"Безусловно, мы едем с надеждой совершить чудо, которых было в этом году немало. Настраиваться нужно, готовить нужно, но этот отрезок непростой. Нам предстоит сыграть еще три игры подряд — 12, 16 и 19 марта. Каждый матч важен, и от того, как мы будем мобилизованы в этот период, будет зависеть исход игры", — подчеркнул Данильянц.

Итог первой встречи с английской командой вызвал у тренера двоякие чувства. "С одной стороны, это "Манчестер", и результат 1:1 можно считать неплохим. С другой стороны, имея ввиду противостояние в двухматчевом поединке, я думаю, что наш еще ждет непростой матч", — отметил тренер.

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