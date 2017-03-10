Тренер "Ростова" надеется на чудо в ответном матче с "Манчестером"

"Безусловно, мы едем с надеждой совершить чудо, которых было в этом году немало. Настраиваться нужно, готовить нужно, но этот отрезок непростой. Нам предстоит сыграть еще три игры подряд — 12, 16 и 19 марта. Каждый матч важен, и от того, как мы будем мобилизованы в этот период, будет зависеть исход игры", — подчеркнул Данильянц.